Sorteggio Europa League, derby e Liverpool: Atalanta, Milan e Roma non sorridono

Atalanta, Milan e Roma sono le squadre italiane rimaste in Europa League: sorteggio da incubo, derby e Liverpool

A tenere alta la bandiera italiana, oltre alla Fiorentina in Conference, ci saranno loro: la Serie A si affida soprattutto ad Atalanta, Milan e Roma per continuare la corsa nel ranking europeo e conquistare il quinto posto nella prossima e rinnovare Champions.

Tutte e tre le compagini italiani presenti in Europa League sono riuscite ad andare avanti: lo ha fatto il Milan, che si è imposto anche a Praga contro lo Slavia, dopo aver vinto 4-2 all’andata. Lo ha fatto la Roma, uscita sconfitta in casa del Brighton, ma già sicura della qualificazione dopo il poker di una settimana fa. Riesce a passare il turno anche l’Atalanta che soffre contro lo Sporting, va sotto ma riesce a rimontare con Lookman e il ritrovato Scamacca.

Quest’oggi si terrà il sorteggio di Europa League con le tre italiane che conosceranno le avversarie ai quarti di finale: Bayer Leverkusen, Benfica, Liverpool, Villarreal e West Ham le altre compagini in gara. Il regolamento per il sorteggio, che si terrà alle ore 13, è semplice: nessun paletto, tutti possono sfidare tutti, possibili anche i derby.

Simulazione sorteggio Europa League: Liverpool-Milan e derby

Calciomercato.it ha provato ad anticipare il risultato dell’urna, simulando il sorteggio e l’esito non è di certo quello sperato dal nostro calcio, partendo dall’avversaria del Milan. Per i rossoneri è, infatti, uscito il Liverpool, la grande favorita alla vittoria finale.

Per Atalanta e Roma non va meglio, visto che – stando alla nostra simulazione – dovranno sfidarsi tra di loro. La consolazione è che così facendo ci sarebbe almeno una squadra italiane in semifinale, ma l’obiettivo delle tre formazioni nostrane è andare avanti tutte insieme.

Questo l’esito del nostro sorteggio:

Atalanta-Roma

Benfica-Bayer Leverkusen

Liverpool-Milan

Villarreal-West Ham

Il sorteggio di Europa League potrà essere visto su Sky e Dazn, oltre che sul sito della Uefa che lo trasmetterà in streaming. Oltre agli accoppiamenti per i quarti, verranno decisi anche quelli delle semifinali.