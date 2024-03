Scelta pronta per il dopo Szczesny: bivio e scambio

In casa Juventus si valuta il futuro di Szczesny. L’estremo difensore polacco in casa di mancato rinnovo potrebbe essere sostituito da un portiere italiano. Due sono le strade

Al netto dell’ultimo mese e mezzo ricco di difficoltà, l’obiettivo secondo posto per la Juventus resta ancora vivo e possibile da andare ad agguantare. La truppa di Allegri dovrà ritrovare solidità e continuità perdute per non dilapidare del tutto quanto buono di fatto nella prima metà di stagione.

Al netto del campo di pari passo viaggiano le vicende legate al calciomercato, con il futuro incerto della porta bianconera. Il titolare tra i pali resta Wojciech Szczesny, uno dei fedelissimi di Allegri, che però tanto quanto gli altri portieri in rosa è in scadenza a giugno 2025.

Dal suo rinnovo o meno, alla luce anche dell’elevato ingaggio da circa 6,5 milioni, passano anche le future strategie tra i pali di Giuntoli e soci. Indicazioni importanti visto che il polacco è tra i pupilli dell’attuale allenatore, ed in generale un pilastro dello spogliatoio. Al netto del rinnovo al ribasso di Szczesny, la Juventus pensa già anche al futuro, a caccia di quello che potrebbe essere l’erede. Restano due i nomi italiani più intriganti.

Calciomercato Juventus, casting per la porta: Carnesecchi o Di Gregorio post Szczesny

La Juventus lavora quindi al rinnovo di Szczesny, ma l’ingaggio resta particolarmente oneroso e vuole quindi spalmarlo sul medio periodo. Senza accordo però la società bianconera vira su altri obiettivi.

In pole in questo senso Marco Carnesecchi, estremo difensore futuribile ma già affidabile dell’Atalanta, con a ruota a seguire nelle preferenze anche Michele Di Gregorio, che a Monza con Palladino ha trovato una straordinaria dimensione.

Più complesso il primo dal punto di vista strettamente economico vista un’alta valutazione da non meno di 25 milioni di euro, mentre per il portiere del Monza i brianzoli ne vorrebbero circa 20. Al netto delle richieste possibili la Juventus potrebbe anche pensare di inserire contropartite tecniche per abbassare le pretese e risparmiare sulla parte cash. Tra i nomi che intrigherebbero entrambe c’è anche Fabio Miretti chiamato ancora alla definitiva esplosione.

Tanti però i giovani che il club bianconero potrebbe avere nell’arsenale per provare a far gola ad Atalanta e Monza per andare a caccia del portiere del domani che possa garantire affidabilità e longevità tra i pali.