Niente da fare, è UFFICIALE: salta la sfida con l’Inter

Non c’è ormai più nulla da fare, il forfait è diventato ufficiale: salterà la sfida con l’Inter capolista, che tegola

Contro l’Inter non ci sarà, il forfait è ormai da considerarsi ufficiale. Assenza pesante per la sfida contro la capolista, una squadra di Inzaghi che ormai viaggia spedita verso la conquista della seconda stella.

Un’ammonizione di troppo ed ecco che Maleh non potrà essere presente il 1° aprile per squalifica: non ci sarà quindi in Inter-Empoli, partita in programma alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali. Il calciatore dei toscani, già diffidato, si è fatto ammonire sul finire della sfida contro il Bologna.

Il giallo è arrivato al 96′, dopo il gol di Fabbian che ha deciso il match. Alla ripresa del gioco, l’Empoli ha provato a tuffarsi in avanti per provare il pareggio, ma su una palla persa il 25enne italo-marocchino non ha potuto far altro che commettere fallo e ricevere quindi l’ammonizione che farà scattare la squalifica.

Inter-Empoli senza Maleh, scatta la squalifica

Maleh quindi non potrà essere a disposizione di Nicola per la trasferta di Milano, una sfida sulla carta proibitiva per i toscani che sono soltanto ad un punto dalla zona retrocessione e, con la sconfitta di oggi, potrebbero essere superati da Frosinone e Sassuolo.

Servono quindi come il pane punti, come quello sfumato questa sera in pieno recupero. Ad Empoli sperano di recuperarlo per strada, magari proprio in una sfida sulla carta già decisa come quella contro l’Inter.