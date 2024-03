Milan, tegola Maignan: ecco il verdetto dopo l’infortunio di Praga

Ecco l’esito degli esami a cui è stato sottoposto Maignan dopo Slavia Praga-Milan: il verdetto verso il Verona

Maignan, dopo un brutto fallo subito da parte di Vicek in area di rigore, ha dovuto alzare bandiera bianca durante Slavia Praga-Milan.

L’intervento dell’avversario ha tenuto il portiere francese per terra, piuttosto sofferente, prima dell’ingresso dello staff medico rossonero. Un paio di minuti dopo aver provato a rimanere in campo, Maignan ha alzato la mano, accasciandosi nuovamente sul terreno di gioco dell’Eden Arena, chiedendo subito il cambio.

Sono state ore di apprensione in casa Milan, fino al sospiro di sollievo in seguito agli esami strumentali. Le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto il portiere, fa sapere il Milan, hanno dato esito negativo per un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio. Solo una forte contusione e forfait a Verona: Maignan tornerà subito a disposizione dopo la sosta.