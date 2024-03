Juve, proposto il rinnovo al titolarissimo: la risposta spiazza Giuntoli

La Juventus ha proposto il rinnovo del contratto, ma la risposta dell’entourage spiazza completamente Cristiano Giuntoli

Abbassare il monte ingaggi e trovare nuovi innesti giovani e futuribili. Questa la strada che Cristiano Giuntoli ha deciso di tracciare per la Juventus.

Una strada che il club vuole percorrere per tornare ad essere quanto prima competitivo, creando basi solide per il proprio futuro. E tra i giocatori che meglio stanno facendo nel corso di questa stagione c’è Weston McKennie. Il texano, esattamente un anno fa, pareva un epurato nella rosa bianconera, con Allegri che aveva dato il benestare per la sua cessione in Premier League. Solo la retrocessione del Leeds ha impedito l’eventuale riscatto di McKennie, che ora però si sta imponendo come elemento indispensabile della mediana juventina. Il classe 1998 ha un contratto con i bianconeri sino al 2025 e la società starebbe pensando ad un rinnovo.

Juventus, proposto il rinnovo a McKennie: l’entourage chiede l’aumento

Lo ha riferito il giornalista Luca Momblano, che a ‘Juventibus’, sottolineando come la società bianconera abbia contattato, con grande fiducia, l’entourage del centrocampista statunitense, proponendo un prolungamento per altri due anni.

Viste però le prestazioni di McKennie e la stagione che sta disputando, i rappresentanti hanno formulato una controproposta alla Juventus, che avrebbe lasciato di stucco Giuntoli e la dirigenza bianconera. I rappresentanti di McKennie avrebbero infatti chiesto un aumento, proprio in virtù delle prove del proprio assistito e dell’importanza sempre più crescente che sta assumendo nella rosa bianconera. Una richiesta che avrebbe spiazzato la Juventus, rimasta sorpresa dalla richiesta dell’entourage. Al momento, sottolinea Momblano, ci sarebbe una sensibile distanza tra le parti. Il futuro dell’ex Schalke 04 sarebbe quindi tutto da scrivere e, se non si dovesse raggiungere un’intesa, non è da escludere che il calciatore possa finire sul mercato in estate, in virtù proprio del contratto in scadenza nel 2025.