DIRETTA Serie A, Empoli-Bologna 0-0 | Salvataggio sulla linea di Niang su Beukema LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Nicola e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

Il Bologna è di scena sul campo dell’Empoli in una gara valida come anticipo del venerdì che apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Reduci dalla sconfitta casalinga contro la capolista Inter che ha interrotto una striscia di sei vittorie di fila, i rossoblu di Thiago Motta vogliono tornare subito a vincere. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per tenere a distanza le dirette concorrenti al quarto posto che vale la prossima Champions League. Anche gli azzurri di Davide Nicola, che dovranno fare a meno di Fazzini fermato dal giudice sportivo, vogliono tornare al successo dopo i ko contro Cagliari e Milan per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i felsinei si sono imposti con il punteggio di 3-0 grazie alla tripletta messa a segno da Orsolini. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Carlo Castellani’ tra Empoli e Bologna live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Bologna

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Beukema, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Urbanski, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Odgaard. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 51, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli e Lecce 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.