Caprile non basta: il Bologna passa a Empoli al 94′ | HIGHLIGHTS

Il Bologna sbatte a lungo contro Caprile, poi, al 94′, trova con Fabbian il gol vittoria a Empoli: successo fondamentale per la corsa Champions

Fatica a Empoli, il Bologna, alla prima gara senza l’infortunato Zirkzee. I rossoblù creano molto, a lungo senza riuscire a segnare, fermati dal portiere di casa Caprile, più volte decisivo. Poi la squadra di Thiago Motta trova con Fabbian il jolly al 94′ e allunga nuovamente al quarto posto.

Avvio a spron battuto degli emiliani, che da subito hanno tante occasioni per fare gol. Caprile chiude la porta a ripetizione a Beukema, a Urbanski e a Ndoye. I toscani fanno fatica a rendersi pericolosi, ma nella prima frazione hanno un paio di chance importanti. Un sinistro di Zurkowski sibila a lato di pochissimo, poi Niang si invola tutto solo dopo un erroraccio in disimpegno della difesa bolognese, ma si fa rimontare davanti alla porta da Beukema. Ancora Niang, in apertura di secondo tempo, con una gran giocata va vicino al gol. A lungo nella ripresa il Bologna è meno incisivo, ma nel finale torna ad accelerare. E Caprile (gara da nove in pagella per il portiere di proprietà del Napoli) si prende ancora una volta la scena, con altri tre interventi da applausi, su Saelemaekers, Castro e Fabbian. Poi viene graziato da Orsolini, che tutto solo manda altissimo dal limite dell’area piccola. All’ultimo assalto, Fabbian trova il varco giusto dopo l’ennesima respinta di Caprile e manda in paradiso il Bologna.

EMPOLI-BOLOGNA 0-1 – 94′ Fabbian

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna* 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Lecce e Empoli* 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in più