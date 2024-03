Sorteggi Champions League, la guida: subito Manchester City-Real Madrid

Le ultime news Champions League riguardano il sorteggio dei quarti di finale. La guida e gli accoppiamenti con un City Real da brividi

L’Atletico Madrid è stata l’ultima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Decisivi i calci di rigore che hanno estromesso dalla competizione l’Inter, ultima formazione italiana che era rimasta in corsa.

Domani alle ore 12 sarà sorteggiato il tabellone completo con gli accoppiamenti non solo del prossimo turno, ma anche delle semifinali e della finale di Londra. Oltre ai Colchoneros, ci sono altre due squadre spagnole: il Real Madrid ed il Barcellona (che ha eliminato il Napoli). Poi due inglesi: il Manchester City e l’Arsenal, due tedesche: il Bayern Monaco (che ha avuto la meglio sulla Lazio) e il Borussia Dortmund. A completare il quadro i francesi del Paris Saint-Germain. Le regole del sorteggio sono semplicissime, visto che non ci sono più vincoli di nazionalità né legati alla fase a gironi. Tutti possono incontrare tutti e la squadra sorteggiata per prima giocherà la gara di andata in casa.

Simulazione sorteggi Champions: derby tedesco Bayern-Borussia

Secondo i bookmaker, i campioni in carica del Manchester City sono i favoriti per rivincere la Champions League, seguiti dal Real Madrid in quella che tutti si aspettano possa essere la finalissima. Sempre che le formazioni di Guardiola e Ancelotti non si incontrino prima come accaduto nella simulazione dei sorteggi effettuata da Calciomercato.it.

Oltre alla super sfida tra Manchester City e Real Madrid, nelle prove della nostra redazione è uscito il derby tedesco tra il Bayern Monaco ed il Borussia Dortmund nella parte bassa del tabellone. In quella alta, di contro, gli accoppiamenti sarebbero tra l’Arsenal e il Barcellona da una parte e tra l’Atletico Madrid ed il Psg dall’altra. Non resta che attendere mezzogiorno di domani per il verdetto delle urne.