PAGELLE E TABELLINO SLAVIA PRAGA-MILAN 1-3: Pulisic-Leao decisivi, Adli non brilla

Ecco le pagelle e i voti di Slavia Praga-Milan, match valevole per il ritorno degli Ottavi di finale di Europa League

Tutto facile per il Milan che sfrutta la superiorità numerica e chiude i conti già nel primo tempo, grazie alla qualità superiore dei suoi singoli. Salgono in cattedra così Leao e Pulisic.

Bene tra i rossoneri anche Maignan, cona una parata decisiva, così come Loftus-Cheek e Theo Hernandez. Non brilla, invece, Yacine Adli.

Ecco i voti:

SLAVIA PRAGA

Staněk 6,5

Vlček 4,5

Ogbu 5

Zima 4,5

Zmrzlý 4,5

Holeš 3

Dorley 5

Douděra 5,5

Provod 5 – Dall’83’ Jurasék 7

Wallem 5

Chytil 5 – Dal 59′ Jurečka 5,5

All. Trpišovský 5

MILAN

Maignan 7 – Dal 21′ Sportiello 6

Calabria 6 – Dal 45′ Kalulu 6

Gabbia 6

Tomori 6 – Dal 45′ Thiaw 6

Hernández 7

FLOP Adli 6 – Difficile bocciare qualcuno in una partita come quella dell’Eden Arena, dove per il Diavolo è stato tutto fin troppo facile dopo la superiorità numerica, ma il francese non è stato certo tra i migliori. C’è davvero poca pulizia nei suoi passaggi e appare spesso in ritardo nelle coperture. In affanno.

Musah 6,5

TOP Pulisic 7,5 – Non si ferma il campione americano, sempre più protagonista di questo Milan. E’ lui a sbloccare la partita su assist di Rafa Leao. Si tratta dell’undicesima rete stagionale per il migliore acquisto estivo del Diavolo. Corsa, sacrificio e tanta qualità a servizio della squadra. Il Milan dopo anni ha finalmente trovato la sua freccia anche a destra, capace di giocare dentro al campo oltre che sull’esterno. Valore aggiunto. 62′ Chukwueze 6

Loftus-Cheek 7,5 – Dal 73′ Reijnders 6

Leao 7,5

Giroud 6

All. Pioli 7

TABELLINO

SLAVIA PRAGA-MILAN 1-3

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Staněk; Vlček, Ogbu, Zima, Zmrzlý; Holeš, Dorley; Douděra, Provod, Wallem; Chytil. A disp.: Mandous, Sirotnik; Konečný; Jurasék, Jurečka, Pech, Ševčík, Tomič, Zafeirīs; Schranz, Tijani, van Buren. All.: Trpišovský.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Kalulu, Kjær, Terracciano, Thiaw; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE).

GOL: 33′ Pulisic (M), 37′ Loftus-Cheek (M), 51′ Leao (M), 85′ Jurasék (S)

AMMONITI: 23’ Doudesa (S), 44′ Tomori (M), 56′ Gabbia (M), 89′ Leao (M)

ESPULSIONI: 20’ Holes (S)