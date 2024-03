Milan in scioltezza, Fiorentina col fiatone: Pioli e Italiano volano ai quarti

Pur con prestazioni diverse, Milan e Fiorentina non steccano e riescono a strappare il pass rispettivamente per i quarti di Europa e Conference League

C’era tanta attesa per capire quale sarebbe stato l’esito delle gare di ritorno di Milan e Fiorentina. Impegnati contro lo Slavia Praga e il Maccabi Haifa, le due squadre italiane hanno portato a casa qualificazioni molto importanti, valse l’accesso ai quarti di Europa League e Conference League.

Sul velluto il Milan di Stefano Pioli. Forti del 4-2 dell’andata, i rossoneri hanno archiviato la pratica già nella prima frazione di gioco. Grazie ad un approccio alla gara veemente e deciso, Leao e compagni sono riusciti prima a sbloccare la gara grazie a Pulisic, poi a raddoppiare con Loftus Cheek e infine a chiudere definitivamente i giochi con una perla del portoghese. Prova di forza del “Diavolo”, che però è in ansia per le condizioni di Maignan, costretto ad uscire a ridosso del ventesimo minuto di gioco. Secondo tempo di ordinaria amministrazione per i rossoneri, capaci di abbassare i ritmi senza incorrere in particolari pericoli. Al minuto 85, però, Jurasek ha fissato il punteggio sul definitivo 1-3.

Soffre ma riesce meritatamente a far sua la qualificazione anche la Fiorentina. La sfida con il Maccabi Haifa, dopo il rocambolesco 3-4 dell’andata, si è chiuso sul risultato di 1-1. Alla rete di Barak a ridosso dell’ora di gioco ha risposto, tardivamente, il sigillo di Khalailli. Pur non impressionando in termini di produzione offensiva, i Viola riescono a proteggere il prezioso successo dell’andata e a contenere gli assalti finali del Maccabi.