Milan, penalizzazione peggiore della Juve: ecco quanti punti e quando deve scontarli

Proseguono le indagini sulla cessione del Milan, e il club rossonero rischia concretamente una penalizzazione

Possibile penalizzazione per il Milan in attesa dei primi passi da parte della Procura Federale dopo le indagini della Guardia di Finanza.

Sul caso relativo alla cessione del Milan, il procuratore federale Giuseppe Chiné non sembra essere intenzionato a forzare i tempi. Nelle scorse ore pm della Procura di Milano hanno hanno iscritto nel registro degli indagati Gazidis e Furlani, senza però aver ancora ricevuto alcuna richiesta di atti da parte della Figc. Presumibilmente, nei prossimi giorni arriverà, anche perché da Torino fanno sapere di essere pronti a trasmettere almeno parte delle carte.

Da quel momento la Procura della Figc potrà decidere se chiedere il deferimento dei dirigenti e muoversi anche contro il club rossonero per responsabilità diretta dato che l’eventuale illecito sarebbe stato commesso da due amministratori delegati. In particolar modo, Furlani e Gazidis sono accusati di “ostacolo all’esercizio delle funzioni pubbliche dell’autorità di vigilanza”. Un’ipotesi che – se fosse verificata – porterebbe alla violazione dell’articolo 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva sugli obblighi di comunicazione, direttamente collegato all’articolo 20 bis delle Noif.

Possibile penalizzazione per il Milan: ecco quanto rischia il club

L’articolo 20 bis delle Noif disciplina le “Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico”. Al Milan potrebbe essere contestato l’illecito amministrativo secondo l’articolo 31 comma 1.

Infine, potrebbe rientrare anche l’articolo 4, quello relativo a “lealtà, correttezza e probità” oltre al già citato articolo 6 relativo alle responsabilità del Milan. In questi casi le sanzioni vanno dall’ammenda alla penalizzazione di punti in classifica. Sul tema è intervenuto anche il professor Matera, ex vice procuratore generale del Coni, che a Tuttosport ha detto: “Se si crede alla ricostruzione di una proprietà ‘schermata’, lo scenario è più grave rispetto a quello delle plusvalenze che ha portato al -10 per la Juventus“. Ma, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è probabile che la Procura federale si muova con estrema cautela. Ecco perché difficilmente le eventuali sanzioni saranno comminate nel corso di questa stagione sportive.

La sentenza, che deve essere afflittiva, potrebbe modificare la classifica il prossimo anno. Appare invece piuttosto remota l’ipotesi di una esclusione dalle competizioni europee. Più probabile che si arrivi a una multa o a un intervento su alcuni criteri del Fair Play Finanziario.