Gol annullato ad Azmoun: De Rossi è una furia, ecco cosa è successo

Molti dubbi in occasione del gol annullato alla Roma per presunta azione di gioco pericoloso di Azmoun. De Rossi ammonito per proteste

Come prevedibile la sfida tra Brighton e Roma si è subito infiammata. Sebbene siano stati i padroni di casa ad avere in mano le redini del gioco, sono stati i giallorossi a trovare la via della rete al primo vero affondo. Lo splendido gol di Azmoun in semi rovesciata, però, non è stato convalidato perché l’arbitro Felix Zwayer ha punito l’azione dell’attaccante giallorosso per gioco pericoloso.

Un fischio che non è affatto piaciuto a Daniele De Rossi. Il tecnico della Roma, visibilmente contrariato per la decisione del direttore di gara, poi suffragata anche dal nulla osta del VAR, ha protestato con il quarto uomo, al quale ha chiesto spiegazioni. Come se non bastasse, Zwayer ha poi ammonito lo stesso De Rossi, dopo aver giudicato le sue proteste eccessive. A quel punto l’allenatore della Roma ha accettato con sarcasmo la doppia decisione arbitrale, con un sorriso ironico subito captato dalle telecamere. La sensazione, però, è che sul gol di Azmoun non convalidato ci sarà molto da discutere. Ad ogni modo il risultato è attualmente fermo sullo 0-0.