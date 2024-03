Dramma per Osvaldo, dalla droga all’alcol: annuncio shock

Pablo Daniel Osvaldo sta vivendo un momento personale a dir poco dimenticabile. Sui social è arrivata una confessione a cuore aperto: il dramma dell’ex Inter e Roma

Una carriera da calciatore finita probabilmente troppo presto e i tanti dubbi per ciò che di più avrebbe potuto fare hanno accompagnato il ritiro prematuro dalla scena di Pablo Daniel Osvaldo, figura certamente singolare.

L’ex attaccante classe 1986 si era dapprima già ritirato nel 2016 dopo l’esperienza al Boca Juniors, per poi riprovarci ad inizio 2020 senza particolare fortuna. Una vita calcistica controversa ed una fuori dal campo ricca di sfaccettature passata anche per la grande passione per la musica mai troppo celata.

Non è però un bel momento per il 38enne italo-argentino che in un lungo video postato sul suo profilo Instagram si è sfogato a cuore aperto. Una vera e propria confessione tra commozione e lacrime che ha toccato la sfera più intima dell’uomo Pablo Daniel Osvaldo: “Sto facendo un trattamento psichiatrico, è difficile uscirne. Ritorno a cadere nelle dipendenze di alcol e droga e mi allontano dalla gente che amo. In passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Quello che sono oggi è un uomo che non riconosco”.

Droga, alcol e non solo: il dramma di Osvaldo

Un vero e proprio grido d’aiuto quello di un commovente Osvaldo, confessatosi nel modo più diretto possibile agli occhi dei suoi tantissimi followers: “Racconto tutto questo non per fare la vittima, ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate”.

Osvaldo ha quindi aggiunto: “Aprirmi mi costa molto, così come uscire dalla realtà costruita nella mia testa. Ora per me è molto difficile distinguere quello che è reale e quello che non lo è. Non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi e non riesco più nemmeno a uscire di casa. Voglio tornare a essere quello di prima”.

L’ex attaccante si è quindi aperto di fronte a tutti chiedendo anche perdono ad amici, famiglia e soprattutto figli. Una versione inedita quella mostrata dal class 1986 che chiede poi esplicitamente “aiuto perché non posso uscirne da solo”.

Tantissimi i commenti di vicinanza per Osvaldo su Instagram tra i quali spicca anche quello di Leandro Paredes: “Forza Dani caro!!!! Forza che andrà tutto bene”.