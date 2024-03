DIRETTA Europa League, Brighton-Roma | Le formazioni ufficiali – LIVE

Si riparte dal 4-0 dello stadio ‘Olimpico’ per la Roma contro il Brighton nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League

Dopo la cocente eliminazione dell’Inter di Simone Inzaghi, sconfitta ai rigori dall’Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone agli ottavi di finale della Champions League, torna in campo la Roma per il ritorno degli ottavi di Europa League e fa visita al Brighton.

I padroni di casa, guidati dall’italiano Roberto De Zerbi, nell’ultimo turno di campionato hanno sconfitto di misura il Nottingham Forest, decisiva la rete di Omobamidele. Adesso i ‘seagull’ si trovano all’ottavo posto nella classifica della Premier League con 42 punti, a ben undici lunghezze dal quinto posto, che vale la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, occupato dal Tottenham di Ange Postecoglou. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Daniele De Rossi, arrivano a questo importante appuntamento dopo il pareggio, ottenuto in rimonta e allo scadere, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano nell’ultima sfida disputata per il campionato di Serie A. Senza Romelu Lukaku, rimasto nella Capitale per un problema all’anca, i capitolini partono da un largo vantaggio ottenuto all’andata: 4-0 con reti di Paulo Dybala, dello stesso Lukaku, di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Amex Stadium’ di Brighton.

FORMAZIONI UFFICIALI BRIGHTON-ROMA

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Lallana, Enciso, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi

ROMA (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola, Bove, Cristante, Pellegrini, Baldanzi, Azmoun, Zalewski All. De Rossi

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)