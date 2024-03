DIRETTA Europa League, Atalanta-Sporting CP: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e lo Sporting CP di Amorim in tempo reale

L’Atalanta riceve lo Sporting CP a Bergamo in una gara valida come ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida che va in scena per la quarta volta in questa stagione considerate le due della fase a gironi, che sarà diretta dall’arbitro svizzero Scharer.

Da un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che vengono dal buon pareggio in casa della Juventus in Serie A, vogliono vincere per entrare nelle prime otto della seconda competizione europea per club dopo l’1-1 di giovedì scorso a Lisbona che ha portato le firme di Paulinho e di Scamacca. Dall’altro i biancoverdi di Ruben Amorim, che invece sono reduci dal successo sull’Arouca che li mantiene in testa alla Liga portoghese, cercano il primo successo contro gli orobici. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport, così come in streaming su smartphone e tablet sulle app di Now e di Dazn. Qualora dovesse finire con un pareggio come nella fase a gironi (1-1 con reti di Scamacca e Edwards, ndr) la partita andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Sporting CP live in tempo reale.

Probabili Formazioni Atalanta-Sporting CP

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

SPORTING CP (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Amorim