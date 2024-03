Milan, tutto pronto per Praga: c’è solo un assente | VIDEO CM.IT

Le ultime da Milanello sulla squadra di Stefano Pioli prima della partenza per Praga: domano il ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia

È giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli. In casa rossonera, dopo il blitz della Guardia di Finanza, il clima non è per nulla sereno, ma la squadra è chiamata a pensare alla partita di domani.

A Praga il ‘Diavolo’ è pronto a giocare il ritorno degli Ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia, dopo il 4 a 2 dell’andata. Prima di partire per la Repubblica Ceca, Leao e compagni si sono allenati a Milanello. La squadra con il rientro ufficiale di Pierre Kalulu, in campo nell’ultima mezz’ora della partita contro l’Empoli, è praticamente al completo. In infermeria, infatti, c’è solamente Tommaso Pobega. Dalla rifinitura di stamani sono arrivati solo conferme e i dubbi di formazione sono davvero pochi. Pioli è, infatti, pronto a puntare sull’undici migliore: tra i pali così ci sarà chiaramente Mike Maignan.

Milan, abbondanza per Pioli verso lo Slavia Praga

In difesa c’è abbondanza e Pioli può finalmente scegliere. Non si tocca chiaramente Theo Hernandez a sinistra, a destra spazio ancora al capitano Davide Calabria, vista la squalifica di Alessandro Florenzi, unico assente oggi a Milanello, oltre, come detto, a Tommaso Pobega.

Al centro, poi, riecco Fikayo Tomori, che oggi interverrà in conferenza stampa insieme al mister. Per l’altro posto più Matteo Gabbia di Simon Kjaer. A centrocampo tiene banco un altro ballottaggio tra Tijjani Reijnders e Ismael Bennacer. Dopo aver riposato contro l’Empoli, Yacine Adli si candida, invece, ad una maglia da titolare. Nessun dubbio in attacco con il tridente formato da Rafa Leao, Olivier Giroud e Christian Pulisic, con Rubén Loftus-Cheek.