Infortunio grave, torna nel 2025: cambiano i piani del Milan in vista del calciomercato estivo. Tutti gli aggiornamenti

Il blitz della Guardia di Finanza e la nuova indagine sulla cessione del club ha scosso l’intero mondo Milan. Tutto nel giro di poche ore e a ridosso del ritorno di Europa League contro lo Slavia Praga, nel pieno della stagione.

In attesa di nuovi aggiornamenti sulla vicenda, però, Stefano Pioli e la dirigenza rossonera pensano rispettivamente al campo ed al calciomercato. Furlani e Massara, insieme ad Ibrahimovic, stanno già pianificando la prossima stagione, a partire dalla questione panchina e dal futuro dell’attuale allenatore rossonero.

Nel frattempo, circolano già anche i primi nomi sul mercato. Uno di questi, per rinforzare la difesa, è quello del talento del Valencia, classe 2004, Cristhian Mosquera. La pista che porta al promettente difensore rischia però di complicarsi.

Calciomercato Milan, il lunghissimo infortunio di Diakhaby complica la pista Mosquera

Il Valencia ha recentemente perso per infortunio Mouctar Diakhaby. Lo stop del centrale sarà lunghissimo: il giocatore ha rimediato un bruttissimo infortunio contro il Real Madrid e tornerà in campo solo nel 2025.

Un lungo stop che rischia di complicare anche l’affare Mosquera per il Milan. Il club spagnolo, infatti, potrebbe decidere di non cedere più il giocatore nella prossima estate, o di venderlo ma ad prezzo comunque più alto per andare poi alla ricerca di un eventuale sostituto. Il classe 2004 è attualmente in scadenza nel giugno 2026. Staremo a vedere.