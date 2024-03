Giuntoli lo riporta in Italia: super colpo dalla Champions per la Juve

Giuntoli può riportare un big in Italia: super colpo dalla Champions League per la Juve. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato

La Juventus “ringrazia” il Napoli e stacca il pass per il nuovo Mondiale per Club 2025. Una notizia che ha fatto felice l’intero ambiente, voglioso di tornare al più presto sui prestigiosi palcoscenici internazionali, ma che fa sorridere anche la dirigenza per i futuri incassi provenienti dalla competizione.

Saranno infatti garantiti circa 50 milioni di euro alle casse bianconere, in attesa dei ricavi provenienti dal ritorno nella nuova e ricca Champions League a partire dalla prossima stagione. Giuntoli e Manna possono ora programmare il futuro con maggiore serenità e stanno già iniziando a lavorare in vista del calciomercato estivo. In questo senso, possibile anche un ritorno di fiamma per un ex calciatore proprio di Cristiano Giuntoli al Napoli.

Calciomercato Juve, Giuntoli riporta in Italia l’ex Napoli Fabian Ruiz

Secondo quanto riportato da Mirko Nicolino, giornalista esperto di Juve, Fabian Ruiz potrebbe rappresentare un’occasione per la Juventus sul mercato estivo.

Il centrocampista spagnolo ha disputato 1.423 minuti in stagione col PSG, contribuendo con un solo gol e 3 assist in tutte le competizioni. L’ex Napoli è un elemento molto stimato da Giuntoli e, sotto contratto con il club francese fino al 2027, potrebbe rappresentare un’importante occasione a determinate condizioni. Il Paris Saint-Germain, dal canto suo, lo considera fra i cedibili. Occhi puntati, dunque, anche su Fabian Ruiz in casa bianconera.