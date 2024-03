Allegri ‘esonerato’: “Stagione mediocre”. L’annuncio sul doppio colpo Juve | ESCLUSIVO

Dalla stagione della Juventus di Massimiliano Allegri al futuro del club, tra panchina e calciomercato. Le dichiarazioni in diretta

Sono mesi decisivi anche in casa Juventus tra campo e calciomercato. La prima questione da risolvere per Giuntoli e la dirigenza bianconera è quella legata alla panchina ed al futuro di Massimiliano Allegri.

In diretta su ‘TvPlay‘ è intervenuto un ex tecnico della Juve, Gigi Maifredi, che ha bocciato il lavoro stagionale di Allegri: “Un voto alla stagione di Allegri? Difficile rispondere, perché non guido la Juventus e non conosco le problematiche riscontrate da Allegri. Accontentarsi di essere nei primi quattro non è da Juventus, essere così distante dall’Inter significa aver fatto una stagione mediocre“.

“Penso che la stagione della Juventus non è entusiasmante, perché non è migliorata in nulla – sentenzia Maifredi – Vlahovic non è al centro dell’attacco, Yildiz e Chiesa non giocano mai insieme. Ecco perché secondo me Allegri ha fatto troppi errori”.

Calciomercato Juve, Maifredi consiglia: “Ferguson e Calafiori meglio di Koopmeiners”

L’ex consiglia la Juve sul mercato: “Secondo me alla Juventus servirebbero più Ferguson e Calafiori piuttosto che Koopmeiners, visto che ha problemi in difesa ed a centrocampo”.

Un commento, infine, anche su Thiago Motta: “Sta facendo benissimo al Bologna, ma per fare bene servono anche un ottimo direttore sportivo e una società solida. La Juve ha il direttore sportivo, ma ho dubbi sull’assetto societario. Motta ha trovato questo al Bologna, ecco perché tutto sta funzionando alla grande”.