DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Inter 0-0 | Occasione Dumfries LIVE

Si chiude la due giorni dedicata al ritorno degli ottavi di finale di Champions League con la sfida tra Atletico Madrid e Inter

Dopo la gara che ha visto impegnato il Napoli di Francesco Calzona contro il Barcellona di Xavi Hernandez nella serata di ieri, la seconda italiana impegnata nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter, fa visita all’Atletico Madrid.

I padroni di casa, guidati in panchina dal grande ex Diego Pablo Simeone, si presentano a questo importantissimo appuntamento dopo la pesante sconfitta esterna, patita contro il Cadice, nell’ultimo turno del campionato spagnolo. Adesso, i ‘Colchoneros’ sono quarti nella classifica della Liga con 55 punti, ben quattordici in meno della capolista Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di contro, i nerazzurri di Simone Inzaghi continuano la loro corsa inarrestabile verso la conquista dello Scudetto, il ventesimo della storia, e sconfiggono anche il sorprendente Bologna di Thiago Motta lontano dalle mura amiche. Per questa sfida, invece, si parte dall’1-0 dell’andata, gol decisivo di Marko Arnautovic. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Civitas Metropolitano’ di Madrid.

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-INTER

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Samuel Lino; Llorente, Koke, De Paul; Morata, Griezmann. All. Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)