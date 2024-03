Dalla Champions al Mondiale: Juve, ecco il colpo da 50 Milioni

Dal ritorno in Champions League al Mondiale per Club. Deciso il colpo da 50 Milioni in casa Juventus, i dettagli

L’eliminazione del Napoli dagli ottavi di finale di Champions League ha fatto esultare Barcellona… e Juventus. I bianconeri, infatti, sono ufficialmente qualificati per il nuovo Mondiale per Club in programma nel 2025.

Il club bianconero, da ieri sera, ha staccato ufficialmente il pass per il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti nell’estate 2025. In arrivo per la Juve anche un importante tesoretto di almeno 50 milioni di euro, che si aggiungerà agli introiti del ritorno in Champions League per la prossima stagione. Cifre piuttosto importanti da reinvestire anche sul mercato per un centrocampista.

Calciomercato Juventus, deciso il colpo “Mondiale”

Sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale colpo servirebbe alla Juve per fare il salto di qualità a centrocampo.

📊 La #Juventus stacca il pass per il Mondiale per Club: in arrivo un tesoretto di almeno 50 milioni di euro, da reinvestire anche sul mercato per un centrocampista. Quale profilo permetterebbe ai bianconeri di fare il salto di qualità? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 13, 2024

Stravince Koopmeiners. L’olandese dell’Atalanta, fresco di doppietta allo Stadium, è stato preferito dal 54,1% dei votanti. Seguono il veterano del Real madrid, Toni Kroos (21,6%), e Ferguson del Bologna (18,9%). Infine, non “scalda” la pista De Paul (5,4%).