Atletico Madrid-Inter, il video fa scoppiare il caso: “Una vergogna”

Poco prima di Atletico Madrid-Inter scoppia il caso a causa di un video circolato in rete: furiose polemiche dopo le immagini

Un ambiente caldissimo quello che vede l’Inter difendere il gol di vantaggio maturato nella gara di andata. Al Wanda Metropolitano è in corso il match tra l’Atletico Madrid e i nerazzurri, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Atmosfera incandescente sugli spalti, ma anche prima del match il popolo ‘colchoneros’ ha fatto sentire la sua voce. Suggestiva l’accoglienza della squadra all’arrivo allo stadio con due ali di tifosi e numerose torce ad accompagnare l’arrivo del pullman nell’impianto. Ma proprio pochi minuti prima che iniziasse il match è scoppiato un caso.

Tutto nasce dalle immagini circolate sul web dei tifosi dell’Atletico Madrid nel pomeriggio. Un gruppo festante, intento a cantare. Il problema però è rappresentato dal coro cantato che ha sollevato un polverone che difficilmente rientrerà in poco tempo.

Atletico Madrid-Inter, caso ‘Vinicius’: il coro della vergogna

Come si osserva nel video, pubblicato anche da ‘as.com’, un gruppo anche molto nutrito di tifosi dell’Atletico Madrid ha iniziato a cantare un coro offendendo Vinicius, attaccate del Real Madrid.

Il brasiliano è stato spesso vittima nell’ultimo periodo di comportamenti discriminatori da parte delle tifoserie rivali e anche questa sera è successa la stessa cosa. “Vinicius scimpanzé” il canto dei sostenitori rossobianchi mostrato dalle immagini. Una scena che, ovviamente, è stata condannata in maniera netta dall’opinione pubblica spagnola: “Una vergogna” il tweet di As per affermare che “il razzismo deve uscire fuori dal calcio”.

Un’atmosfera di festa, quindi, rovinata dal coro di qualche tifoso che purtroppo ha fatto più rumore e si è preso la ‘scena’.