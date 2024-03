Atletico-Inter, vietato sbagliare: “C’è tensione nell’aria”

È il giorno di Atletico-Inter e cresce la tensione per il passaggio del turno in Champions League: “Il rischio è Arsenal-Porto”

Questa sera i nerazzurri sono chiamati a rispondere all’appello più importante della stagione fino ad ora: il ritorno di Champions League al Metropolitano può valere il biglietto per i quarti di finale. Entrare per il secondo anno consecutivo tra le prime 8 d’Europa rappresenterebbe un passaggio definitivo nella ristretta cerchia di club d’élite del calcio mondiale.

Una sfida che può rappresentare tanto e a cui l’Inter arriva forte del vantaggio raccolto nella gara di andata. Eppure, non si può considerare già in cassaforte il passaggio del turno quando davanti ci si trova un club come l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il vestito preferito del Cholo è quello dello sfavorito e trovarsi in questa situazione davanti al proprio pubblico, con uno stadio che sa essere una delle bolge più calde d’Europa, può essere una grande spinta per i Colchoneros. Lo sanno anche i tifosi nerazzurri, che in vista della gara di questa sera sentono la tensione salire sempre di più: ecco alcuni dei (molti) tweet al riguardo.

Un giornalismo serio terrebbe in considerazione quanto visto in #ArsenalPorto per #AtleticoInter: un Arsenal che tritura avversari in campionato rischia ai rigori con un Porto decisamente inferiore, eppure nessuno dubita del valore dei Gunners. Questa è la #ChampionsLeague — fefodero (@fefodero) March 12, 2024

Oggi la giornata in ufficio è semplicemente una parentesi tra la sveglia della mattina e la partita dell’Inter in Champions League di stasera. Spiace ma è così. #AtleticoInter — Lorenzo Ravelli (@RavelliLorenzo) March 13, 2024

Io ho una fottuta paura per stasera #AtleticoInter — Marica 🖤 (@_marica93_) March 13, 2024

Il mio cervello preoccupato per la partita stasera ma che non ci vuole pensare Risultato: ho sognato che il Comune mi espropriava il garage 😂😂😂😂😂 e mi incazzavo tantissimo 😂😂😂 Metafore ✈️#AtleticoInter — Lღ (@inter_since1997) March 13, 2024