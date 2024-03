Addio Inter, UFFICIALE: ha già firmato

Niente da fare per l’Inter che deve incassare una delusione: l’annuncio ufficiale toglie ogni dubbio, ha già firmato

Testa e cuore sono concentrati sul campo, dove questa sera l’Inter si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Difficile pensare ad altro quando hai davanti a te una partita che offre gloria e soldi, eppure la dirigenza nerazzurra ci riesce. Occhi sempre sul calciomercato dove Marotta e Ausilio si sono già portati avanti. Taremi e Zielinski garantiscono qualità ed esperienza a basso costo, visto che entrambi arriveranno a parametro zero, ma non chiuderanno le operazioni in entrata della società nerazzurra.

In attesa di capire se ci saranno delle cessioni e quali saranno, l’Inter sa che qualcosa dovrà fare anche in difesa dove servirà dare linfa nuova alla rosa di Inzaghi. Ecco perché si guarda con attenzione anche a profili giovani, magari ripetendo l’operazione Bisseck o addirittura guardando ancora oltre con gli anni.

Calciomercato Inter, Hato ha firmato: è ufficiale

È ciò che l’Inter avrebbe voluto fare con Jorrel Hato, giovanissimo talento scuola Ajax. Classe 2006, quindi 18 appena compiuti, il difensore olandese è stato accostato alla società nerazzurra.

Marotta e Ausilio lo avevano messo sotto osservazione, visto che nonostante la giovane età è già un titolare inamovibile dei Lancieri. Proprio per questo però la società olandese ha voluto blindarlo con l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028 ufficializzato ieri. Un’intesa che mette in una posizione di forza il club di Amsterdam che dimostra di non voler cedere, almeno per il momento Hato.

L’Inter dovrà quindi virare su altri obiettivi della stessa fascia di età, lasciando cadere la pista Hato o almeno rimandando l’assalto alle prossime stagioni.