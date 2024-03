Troppo Barcellona per il Napoli: azzurri fuori dalla Champions League

Finisce il sogno Champions League per il Napoli: azzurri travolti dal Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale

Non basta un timida reazione al Napoli di Calzona: il Barcellona passa con le reti di Lopez, Cancelo e Lewandowski.

Partita da subito intensa e bella, con i padroni di casa a caccia del gol per sbloccare il risultato. Ci provano Yamal e Lopez ed è quest’ultimo a portare avanti il Barcellona dopo appena un quarto d’ora di gioco, mettendo in porta di prima dopo il velo di Lewandowski e il traversone di Raphinha dopo l’ottimo lavoro di Joao Cancelo sulla corsia mancina.

È proprio l’ex Inter a raddoppiare dopo due minuti, ribadendo in porta il pallone dopo il palo colpito da Raphina dopo una ripartenza ben orchestrata dall’enfant prodige Yamal. Un uno-due terribile che però non abbatte il Napoli: la squadra di Calzona riesce a rientrare in partita alla mezz’ora, con Rrahmani a concludere da vero centravanti su suggerimento dalla destra di uno scatenato Politano.

Barcellona-Napoli: cronaca e tabellino

La ripresa inizia con un Napoli quadrato e desideroso di trovare il gol del pari: ci prova subito Kvaratskhelia con un tiro dal limite finito a lato non di molto. Una sfuriata che dura poco prima dell’assalto dei blaugrana alla ricerca del gol per chiudere il discorso qualificazione.

Un terzo gol che il Barcellona trova al 69′ con Yamal sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la segnatura del 16enne viene annullata per posizione di fuorigioco. Cinque minuti dopo ci prova Gundogan con un tiro improvviso ribattuto da Meret e la cui respinta non viene per poco trasformata in gol da Lewandowski.

Al 79′ si riaffaccia pericolosamente in attacco il Napoli, con Lindstrom a colpire di testa su un cross dalla sinistra e la palla di un soffio sul fondo. E all’84’ il Barcellona risponde calando il tris: azione avviata da Gundogan per Sergi Roberto che serve al centro Lewandowski, bravo a depositare la sfera in rete. Il Napoli prova a rispondere, ma nel finale Olivera deve fare i conti con la traversa a negargli la possibilità di riaprire il match mentre in pieno recupero Kvaratskhelia calcia dal limite, sfiorando il palo alla destra di Ter Stegen.

BARCELLONA-NAPOLI 3-1

15′ Lopez, 17′ Cancelo, 30′ Rrahmani, 84′ Lewandowski