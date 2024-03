Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 12 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 12 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “L’Europa siamo noi”. Napoli e Inter: doppio assalto ai quarti di Champions in Spagna. La Juve di Koop. Il Milan di Ibra. Crisi Sarri, Lazio fischiata. Gatti per rialzare il Lecce.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Si sono visti!”. Giuntoli ha parlato con Koopmeiners. Vale un mondo: a Barcellona il Napoli si gioca il doppio futuro. Lazio ancora Ko: Sarri in crisi. Lecce: via D’Aversa, Gotti arriva per la firma. Bologna: Zirkzee salta tre partite.

Così apre Tuttosport: “Pazienza (in)finita”. Il popolo Juve si interroga su Allegri. Barça-Napoli, qui si fa il Mondiale. Guaio Bologna: Zirkzee out un mese. Lazio, ko e fischi. Gineitis 2028, la Colombia richiamata Zapata.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 12 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 12 marzo 2024.

Il titolo del quotidiano AS: “Victoria o desastre”, Xavi e il Barcellona non possono sbagliare nel match contro il Napoli. Anche il Mundo Deportivo dedica la prima pagina all’incrocio di Champions: “Vital!”.