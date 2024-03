Partita rinviata, il motivo è pazzesco: scoppia la bufera

L’ultimo weekend di calcio in Italia ha riservato ancora una volta una clamorosa sorpresa. Partita rinviata tra le polemiche: scattano le proteste. Il motivo

I riflettori del grande calcio sono tutti puntati sulla due giorni di Champions che vedrà impegnate ben due squadre italiane: stasera il Napoli a Barcellona e domani l’Inter a Madrid contro l’Atletico. Non mancano però storie curiose ed interessanti anche in provincia, lì dove nell’ultimo fine settimana si è consumato l’ennesimo caso particolare.

Capita spesso, soprattutto in questo periodo dell’anno a causa del maltempo, di vedere gare sospese o rinviate ed anche lo scorso fine settimana non ha fatto eccezione. Il caso della sfida tra Luco e Lunigiana Potremolese è stato però decisamente singolare vista la dinamica.

Lo stadio ‘Bini’ di Grezzano era stato colpito da forti piogge, inducendo il direttore di gara designato per la sfida a far slittare il calcio d’inizio di mezz’ora. Al momento del nuovo ingresso in campo però, a dispetto di un sole spuntato e dei miglioramenti complessivi l’arbitro ha comunque optato per la mancata disputa dell’incontro.

Partita rinviata in Promozione: scattano le proteste

Partita quindi rinviata tra Luco e Lunigiana Potremolese con annessa polemica dei padroni di casa per la decisione del direttore di gara. Il Luco su Instagram ha infatti pubblicato una foto del campo soleggiato scrivendo: “Prima partita rinviata per sole”.

Un commento ironico a cui ha fatto seguito anche la presa di posizione degli ospiti che con una nota sulla propria pagina Facebook hanno fatto sapere: “La società tiene a precisare che la decisione di non disputare la gara è stata presa esclusivamente dalla terna arbitrale. Di altri 400km e pranzo da ripetere ne avremo fatto certamente a meno. Nei prossimi giorni comunicheremo giorno ed orario del recupero”.