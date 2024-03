Napoli, 20 minuti infernali: “Il più scarso di sempre”

Napoli tramortito nel primo tempo della partita sul campo del Barcellona: c’è un colpevole secondo i tifosi

Feroci critiche da parte dei tifosi del Napoli durante il primo tempo del ritorno degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Barcellona.

Dopo le buone impressioni del match d’andata, il Napoli fatica sul campo del Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La prima frazione di gioco vede infatti i blaugrana avanti di un gol, dopo le due marcature di Lopez e Cancelo nel giro dei primi diciassette minuti di gioco.

Mario Rui è forse il calciatore più scarso della storia #Napoli — Napoli a Gennaio (@timmylince) March 12, 2024

Di Lorenzo e Mario Rui un quarto d’ora horror, penso di aver raramente visto difendere così male sulle fasce — Paolo Jaladhi (@paolojaladhi) March 12, 2024

#BarcaNapoli Calzona, Mario Rui è una tragedia in fase difensiva, ma che hai fatto. https://t.co/O3V6dkdLZt — L. Colella (@desprolijoeyp) March 12, 2024

Dopo aver avuto a che fare con Lamine Yamal, Mario Rui entrerà in una comunità di recupero. #BarcaNapoli #UCL — GleisonTop (@Gleison_Top) March 12, 2024

Al netto del gol da centravanti puro di Rrahmani che ha riaperto i giochi allo Estadio Olimpico, non sono mancate le critiche alla formazione azzurra e in particolar modo a Mario Rui, protagonista – secondo molti supporter partenopei – di una prestazione a tratti disastrosa che ha permesso alla formazione di Xavi di realizzare due gol nel giro di pochi minuti. C’è chi addirittura lo definisce il “giocatore più scarso della storia del Napoli”.

Barcellona-Napoli, critiche social a Mario Rui

Tantissimi i post sui social contro il terzino portoghese, apparso in grandissima difficoltà davanti alla velocità e alla tecnica degli attaccanti del Barcellona.

E c’è chi ne aveva criticato la presenza nell’undici di partenza già prima del fischio d’inizio, chiedendo invece l’utilizzo di Olivera al suo posto. Una scelta non convincente, anche secondo quanto mostrato in campo nel corso della prima frazione di gioco in terra catalana.

Mario Rui non ha capito che la partita è iniziata mi sa — Oniram (@LSWMB) March 12, 2024

Quando ho letto il nome di Mario Rui tra i titolari mi sono preoccupata e nei primi 13 minuti sta confermando tutte le mie paure. #BarcellonaNapoli — fatina cattiva (+o-) (@fatinacattiva) March 12, 2024

juan jesus e mario rui mi stanno togliendo la vita non ce la faccio ad arrivare alla fine — β (@sskijj) March 12, 2024