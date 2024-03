Lazio-Udinese, Cioffi: “In casa subiamo la pressione, ma oggi grande vittoria”

L’Udinese si risolleva in un momento complicatissimo e fa il colpaccio all’Olimpico battendo la Lazio: le parole di un soddisfattissimo Cioffi

L’Udinese tira un enorme sospiro di sollievo e all’Olimpico fa un colpaccio pesantissimo in ottica salvezza battendo 2-1 la Lazio con i gol di Lucca e Zarraga. Tre punti che fanno balzare i friulani a 27 punti, solo a +3 sulla terzultima ma con ben quattro squadre sorpassate con un solo colpo.

Allo stesso modo Cioffi salva la panchina con questa vittoria e nel postpartita commenta in conferenza stampa in maniera brevissima: “Dove è scattata la scintilla? Siamo felici di aver regalato una gioia, le pressioni che abbiamo in casa sono tante, troppe, dovute anche a una frustrazione giustificata. Sono felice per una vittoria importante, apre un ciclo di partite casalinghe, sotto tante aspettative non riusciamo a dare il massimo, ma la squadra è viva”.