Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 11 marzo 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Mi tengo il Milan”. Pioli sorpassa e rilancia. Juve: poco Allegri. Inzaghi e il segreto dell’Inter perfetta. Follia D’Aversa: testata e rischio esonero. Subito Pecco.

Così apre il Corriere dello Sport: “Passa alla Koop”. Pari dell’Atalanta a Torino: il Milan soffia il secondo posto alla Juve. La Fiorentina spreca: è una Roma infinita. D’Aversa, che follia! È pronto l’esonero. Bagnaia un assolo da numero 1.

L’apertura di Tuttosport: “Juve e Allegri il grande boh”. Poco gioco, solo fiammare, difesa in tilt: e ora è 3°… Ginetis salto in alto verso il rinnovo. D’Aversa che follia! Il Lecce lo licenzia. Llorente al 95’ gela Firenze: Roma punto Champions. Ecco Pecco da campione!

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri dell’11 marzo 2024

La prima pagina del Sun: “Top of the strops”, pari e polemiche nel big match tra Liverpool e Manchester City. “Guler alegra la fiesta”, scrive AS sul rotondo 4-0 del Real Madrid sul Celta.