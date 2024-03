Milinkovic-Savic, vittoria da record. CR7 crolla e va a -12: il report arabo

Milinkovic-Savic trova una vittoria da record, crolla invece Cristiano Ronaldo che va a -12 dalla vetta: il resoconto dal campionato arabo

Turno potenzialmente decisivo quello a cui abbiamo assistito questo weekend in Arabia Saudita. La 23a giornata della Saudi Pro League ha regalato emozioni e sorprese e, come quasi sempre accade, un elevatissimo numero di reti segnate.

Ben 25 i gol realizzati in questo turno, che potrebbe aver indirizzato definitivamente l’esito della lega. Una pesante caduta e un record hanno caratterizzato la seconda giornata del mese di marzo, la penultima prima della sosta delle nazionali che coinvolgerà anche la Saudi Pro League.

Lo scorso weekend ha visto in campo tutte le squadre e non sono mancati i colpi di scena. Prima di concentrarci sui risultati più interessanti, però, è giusto fare un focus sulla corsa alla Champions asiatica del prossimo anno. La vittoria più pesante della giornata, infatti, è stata quella dell’Al-Ahli.

Milinkovic da rerord, CR7 saluta il titolo: il recap dall’Arabia

I nero-verdi hanno battuto per 1-0 in trasferta l’Al-Taawon con un gol di Al-Buraikan. Una rete decisiva per permettere agli ospiti di volare a +8 in classifica e consolidare il terzo posto che vuol dire qualificazione. A sorridere è anche l’Al-Ittihad che trova un successo pesante contro l’Al-Akhdoud e si porta al quarto posto a 7 punti dall’Al-Ahli.

A far più rumore, però, è stata la vittoria dell’Al-Raed tredicesimo sull’Al-Nassr. La squadra di Cristiano Ronaldo crolla in casa per 3-1 e prosegue la striscia negativa che non li vede vincere dallo scorso 25 febbraio. Un ko pesantissimo per il portoghese, che ora vede allontanarsi quasi definitivamente le speranze al titolo.

Questo perché l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic non si ferma più. La capolista ha vinto ancora e si è portata a +12, questa volta in casa dell’Al-Riyadh e soffrendo più del dovuto con un rigore sbagliato da Mitrovic nel primo tempo e un autogol che aveva portato momentaneamente in vantaggio i padroni di casa. Neves, Michael e lo stesso Mitrovic hanno poi ribaltato il risultato.

Per l’Al-Hilal si tratta della 27a vittoria consecutiva in tutte le competizioni e, con un altro successo, la squadra entrerà nella storia per la striscia di vittorie consecutive più lunga di sempre. Il prossimo avversario, domani sera, sarà l’Al-Ittihad per il ritorno dei quarti di finale della Champions League asiatica, dopo il 2-0 dell’andata a favore di Koulibaly e compagni. Ancora uno sforzo e sarà impresa.