Milan, bufera su Cardinale: “Parla senza sapere di calcio”

Milan, non solo il futuro di Pioli. Bufera su Cardinale: “Parla senza sapere di calcio, costruisca una squadra più forte”. Le dichiarazioni

Fra lo scetticismo generale ed un futuro che in molti danno per segnato, Stefano Pioli continua a vincere con il suo Milan. Dopo il successo in Europa League, i rossoneri hanno superato anche l’Empoli portandosi al secondo posto in classifica in Serie A.

A tenere banco, però, è sempre la situazione legata al futuro dell’allenatore, che sembra ormai segnato. Anche le recenti dichiarazioni di Cardinale sono state lette in questo senso. Tuttavia, a ‘Pressing’, l’ex Panucci mette nel mirino proprio il numero uno rossonero: “In campionato il Milan ha fatto benissimo. Vedendo la rosa che ha a disposizione il secondo posto è tanto. Voto? La stagione del Milan è da 6,5. Cardinale parla senza sapere di calcio: come può dire che il Milan dovrebbe essere primo quando ha davanti una squadra nettamente superiore come l’Inter? – sentenzia Panucci – Costruisca una squadra più forte e a quel punto il Milan diventa primo“.

Milan, Cardinale nel mirino: “Prima costruisca una squadra più forte”

Più di Pioli, nel mirino di Panucci c’è l’operato di Cardinale e della proprietà del Milan. L’ex difensore ‘ridimensiona’ le ambizioni di RedBird: “In questo momento il Milan non è più forte dell’Inter, punto. Non c’è discussione”.

“L’Inter di quest’anno non è stata sottovalutata. Pensavamo tutti fosse la favorita ad inizio anno. I nerazzurri erano i grandi favoriti, il Napoli invece ha deluso rispetto allo Scudetto vinto pochi mesi fa. Chi c’è in Italia di più forte dell’Inter? Nessuno”, ha concluso Panucci. Da Pioli a Cardinale: si profilano mesi decisivi anche in casa Milan.