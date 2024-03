Juventus, tifosi gelati: “Per fare mercato, prima si venderà”

La Juventus lavora sul campo per chiudere al meglio la stagione, ma al contempo valuta già il futuro con grande attenzione ai conti. La strategia sul mercato

Con il traguardo scudetto ormai decisamente troppo distante per sperare in una rimonta gli sforzi della Juventus sono concentrati sulla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo stagionale dichiarato a più riprese da Allegri e soci.

La stagione dei bianconeri può reputarsi comunque discreta alla luce di una Coppa Italia ancora aperta con le semifinali da giocare, ed un percorso in campionato, che al netto di un febbraio da dimenticare, potrebbe ancora condurre Vlahovic e compagni ad un secondo posto di prestigio.

Mettere in archivio la qualificazione alla prossima edizione della Champions rappresenta uno step fondamentale dopo l’assenza forzata di quest’anno che ha indotto il club anche ad una sessione di calciomercato estiva decisamente poco brillante. I tifosi sperano in qualcosa in più in vista della prossima finestra post campionato, per migliorare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

A dispetto di un possibile ritorno in Champions bisognerà comunque tenere bene a mente i conti della società per poter valutare attentamente le reali possibilità di movimento del club.

Juventus, prima vendere e poi acquistare: l’annuncio sul mercato bianconero

I tifosi sperano in un ritorno ai fasti di un tempo con un calciomercato estivo ricco e scoppiettante, ma conti alla mano bisogna anche valutare l’attenta realtà delle cose.

A fare il punto della situazione documenti alla mano ci ha pensato un esperto come il professor Fabrizio Bava, che insegna nel Dipartimento di Management dell’Università di Torino. Su X postando anche uno screen ha scritto: “I documenti finanziari sono importanti, si capiscono molte cose. Per fare mercato, prima si venderà, se il denaro dell’aumento di CS non sarà usato per il mercato, ma per le esigenze di cassa e riduzione del debito“.

Prima vendere e poi acquistare quindi, un messaggio chiaro ribadito dal professor Bava anche tra i commenti rispondendo ad alcuni utenti interessati all’argomento: “Raggiungere l’autofinanziamento è l’obiettivo strategico di medio lungo periodo”.