Jashari verso la Serie A: accordo col Bologna, c’è anche il Napoli | CM.IT

Sprint di Sartori per il talentuoso centrocampista svizzero. In corsa anche il Napoli, ma oggi il club rossoblù è in pole

Il futuro di Jashari potrebbe davvero essere in Serie A. Calciomercato.it ha raccolto conferme sullo sprint del Bologna, con Sartori che ha trovato un accordo contrattuale con il talentuoso centrocampista svizzero.

Ora il dirigente rossoblù dovrà trovare una intesa col Lucerna, che si fa forte delle tante squadre che sono interessate al ventuenne (in estate fu vicino al Benfica), nel suo ruolo il migliore della Super League elvetica. La richiesta è sugli 8/10 milioni. Su Jashari ci sono anche altre società italiane, dalla Lazio fino al Napoli, ma il Bologna oggi è in netta pole proprio in virtù dell’intesa raggiunta con il classe 2002, autore di 6 gol e 3 assist nella stagione in corso.