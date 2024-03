HIGHLIGHTS | La Lazio non sa più vincere, l’Udinese sbanca l’Olimpico

Si è chiusa la ventottesima giornata di Serie A con la sfida dell’Olimpico tra la Lazio e l’Udinese: ecco come è andata

La Lazio non sa più vincere. La squadra di Maurizio Sarri, dopo le sconfitte contro la Fiorentina e il Milan, oltre a quella in Champions League con il Bayern Monaco, è stata battuta anche dall’Udinese.

All’Olimpico, i bianconeri hanno meritato di conquistare i tre punti creando diverse occasioni da gol: la rete sarebbe potuta arrivare già nel corso del primo tempo, ma un ottimo Provedel si è opposto ai bianconeri in più di una circostanza. Il vantaggio friulano è così arrivato solo al 47esimo con Lucca. La Lazio, però, è riuscita a pareggiarla immediatamente con un autogol di Giannetti. Un pareggio quello biancoceleste durato davvero poco; Zarraga, infatti, ha riportato avanti l’Udinese dopo appena due minuti. Il risultato, poi, non è più cambiato, ma i bianconeri hanno chiuso in dieci il match per l’espulsione al 94′ di Perez e un paio di minuti dopo Sarri ha perso Provedel per infortunio.

Lazio-Udinese, Champions lontana per Sarri: ecco la classifica

Con questa sconfitta, la Lazio rischia di dire addio definitivamente alla corsa Champions, la squadra friulana, invece, conquista tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

Lazio-Udinese 1-2: 47’ Lucca, 49’ autogol Giannetti (L), 51’ Zarraga

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 51, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43 Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli e Lecce 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.