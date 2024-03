Giuntoli esonera Allegri: il verdetto è già scritto

Massimiliano Allegri si avvicina all’addio alla panchina della Juventus, da parte del ds Giuntoli potrebbe arrivare presto l’esonero

Un momento davvero non positivo per la Juventus, che continua a inanellare risultati non all’altezza della prima parte della stagione. Il rallentamento dei bianconeri è stato vistoso, lo score di sei punti nelle ultime sette giornate sta suscitando sempre più malcontento nell’ambiente.

L’Inter è ormai andata, in vetta alla classifica, e anche la lotta con il Milan per la seconda posizione inizia a complicarsi, con i rossoneri che hanno appena effettuato il sorpasso. Rimane un buon vantaggio sulle inseguitrici in zona Champions League, ma l’andamento dell’annata sta prendendo una piega deludente e invitando la dirigenza a riflessioni importanti.

Si immaginava che il mercato non avrebbe visto la Juventus stravolgere la rosa di inizio stagione, ma le poche mosse messe a segno fin qui hanno dato poco, se non nulla. La palla passa al direttore sportivo Giuntoli, che per l’anno prossimo è chiamato a una netta inversione di tendenza.

Juventus, l’esonero di Allegri è già deciso

Inevitabilmente, più in discussione che mai, dopo gli ultimi risultati, anche la posizione di Massimiliano Allegri. Che a fine stagione potrebbe anche salutare la compagnia.

Secondo i votanti del consueto sondaggio giornaliero di Calciomercato.it, infatti, l’esonero dell’allenatore livornese dovrebbe essere la prima mossa in assoluto del direttore sportivo al termine dell’annata, con una percentuale considerevole (62,5%). Priorità dunque al cambio di allenatore, la conferma di Allegri è stata votata soltanto dal 21,3% dei partecipanti. Soltanto a seguire, da valutare altre ipotesi, come la cessione di Chiesa per finanziare il mercato o l’acquisto di Koopmeiners per rinforzare la rosa.