Giuntoli corre ai ripari: punta il suo ex pupillo al Napoli

Cristiano Giuntoli ha rimesso gli occhi su un suo vecchio pupillo già portato al Napoli qualche anno fa e poi volato all’estero: il profilo sarebbe perfetto

La Juventus scruta, vigila, pronta ad agguantare la preda desiderata. Cristiano Giuntoli spera di avere a disposizione una cifra importante da investire sul mercato e rifare il look a una squadra che è stata solo leggermente ritoccata la scorsa estate. Basti pensare che l’acquisto più importante e costoso è stato Timothy Weah, pagato una decina di milioni.

Il ritorno in Champions League obbliga in qualche modo i bianconeri a operare in maniera massiccia sulla campagna acquisti se vuole essere protagonista, di sicuro non fare brutte figure come capitato in passato. Per questo sarà fondamentale finire nei primi quattro (o cinque) posti, ma anche qualificarsi per il prossimo Mondiale per Club che si svolgerà nel 2025. E al tempo stesso mantenere alti anche gli introiti dagli sponsor: non a caso si parla di una compagna aerea araba come prossimo main sponsor sulle maglie da gioco. Senza contare che andrà rinnovato anche l’accordo con Adidas, con l’obiettivo di mantenere cifre importanti anche se leggermente inferiori. Tutto questo per aumentare la competitività, con più di un occhio alla sostenibilità finanziaria e all’abbattimento dei costi che per forza di cose dovrà continuare. Intanto il Giuntoli resta a caccia soprattutto di centrocampisti di un certo calibro e avrebbe messo gli occhi su una sua vecchia conoscenza del Napoli come Fabian Ruiz.

Juve, Giuntoli rimette gli occhi su Fabian Ruiz: dipende dal PSG

Si tratta in realtà di un ritorno di fiamma, visto che lo spagnolo era rientrato in orbita bianconera già a gennaio 2023. Non c’era ancora Giuntoli alla Juventus, ma ora le cose sono cambiate e la presenza dell’ex ds del Napoli ovviamente aumenta il grado di interesse bianconero attorno al centrocampista del PSG. A Parigi dovranno rivedere strategie e fare scelte, in un anno complicatissimo come sarà il primo senza Kylian Mbappe. Fabian Ruiz, arrivato al Parc des Princes nel 2022 dal Napoli, è un giocatore non imprescindibile ma comunque importante per Luis Enrique. Ha giocato da titolare praticamente la metà delle partite in cui è stato a disposizione tra campionato e Champions League. Per questo il suo ruolo nel club dalla prossima stagione resta un interrogativo, con la Juve che tende più di un orecchio.

Se lo spagnolo sarà ritenuto non importante, cedibile e sacrificabile senza troppi patemi, magari anche in prestito, allora i bianconeri sarebbero pronti a cogliere l’occasione. Il contratto dello spagnolo è ancora lungo, ma il ruolo che può diventare marginale e il desiderio di cederlo potrebbero giocare a favore della Juve. Così come il contratto, importante ma assolutamente non fuori portata (circa 5 milioni). Fabian Ruiz sarebbe l’uomo ideale, in grado di abbinare qualità e gol ma anche fisicità. Poi ha già grande esperienza in Serie A così come a livello internazionale, tra Champions e Spagna. È un giocatore fatto e finito. Giuntoli, dopo averlo portato al Napoli, sarebbe molto felice di riportarlo in Italia. Ma gli occhi sono sempre su tanti profili, oltre a Fabian e ovviamente Koopmeiners che però costa tantissimo e piace parecchio pure allo United. I nomi considerati sono molti, da Mikel Merino a Kephren Thuram, da Lazar Samardzic a Maurits Kjaergaard.