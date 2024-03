Esonero e nuovo allenatore: UFFICIALE la scelta dei rossoblu

Esonero e nuovo allenatore: i rossoblu hanno deciso di riportare a casa il mister. Per lui contratto fino al 30 giugno 2025

E’ costato caro il pareggio per 0 a 0 contro il Cittadella, a Fabio Caserta. Il Cosenza nel pomeriggio ha infatti deciso di sollevarlo dall’incarico.

L’ex centrocampista lascia i calabresi al tredicesimo posto, con 34 punti, frutto di otto vittorie e dieci pareggi. Il Cosenza, che sabato alle ore 14.00, sfiderà la Ternana in trasferta, ha già scelto il sostituto: come si può leggere sui canali ufficiali, i rossoblu hanno deciso di affidarsi a William Viali. Il tecnico, che ha guidato il Cosenza da ottobre 2022 fino al layout con il Brescia, torna così a guidare i calabresi. Per lui contratto fino al 30 giugno 2025.