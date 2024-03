Doppia ‘tegola’ per Inzaghi: Arnautovic-Carlos Augusto, esito UFFICIALE esami

L’attaccante austriaco e il terzino brasiliano erano usciti infortunati dalla gara col Bologna di sabato scorso vinta dall’Inter grazie al gol di Bisseck

L’Inter ha appena diramato l’esito degli esami strumentali di Arnautovic e Carlos Augusto, usciti malconci sabato scorso dal match col Bologna vinto 1-0. Come previsto, i due saranno indisponibili per la supersfida con l’Atletico di mercoledì sera valevole per il ritorno degli ottavi di Champions.

All’attaccante austriaco è stato riscontrato un “risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra“, mentre al brasiliano una “elongazione muscolare al soleo della gamba destra“. Arnautovic e Carlos Augusto torneranno a disposizione di Inzaghi dopo la prossima sosta per le Nazionali di fine marzo, dunque non ci saranno nemmeno domenica sera col Napoli.