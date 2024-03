DIRETTA Serie A, Lazio-Udinese: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e l’Udinese di Cioffi in tempo reale

La Lazio ospita l’Udinese a Roma nel monday night che chiude la ventottesima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che non stanno attraversando un periodo positivo che sarà diretta dall’arbitro Aureliano della sezione di Bologna.

Reduci dalla eliminazione dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco e dalle due sconfitte contro Milan e Fiorentina, i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono tornare al successo pur privi degli squalificati Guendouzi, Pellegrini e Marusic. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per agguantare proprio i viola, fermati ieri sul pari dalla Roma, all’ottavo posto in classifica. Dopo il deludente pareggio interno contro la Salernitana che ha rimesso in dubbio la posizione di mister Gabriele Cioffi, invece, i bianconeri sognano il colpaccio esterno per abbandonare la terzultima piazza in coabitazione col Frosinone e superare in un solo colpo Empoli, Lecce, Cagliari e Verona. Ma dovranno fare a meno di Ebosele e Walace appiedati dal giudice sportivo. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata i capitolini si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Pellegrini e Vecino, inframezzati dal momentaneo pareggio di Walace. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Udinese live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Udinese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 51, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43 Lazio* 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari e Verona 26, Empoli e Lecce 25, Udinese* e Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in meno