Allarme Juve, titolarissimo sotto i ferri: “Verrà operato”

Preoccupano le condizioni del centrocampista dopo il match giocato quasi per intero ieri pomeriggio contro l’Atalanta

Prosegue il momento no della Juventus in campionato. La formazione bianconera, reduce dalla sconfitta in trasferta con il Napoli, non è riuscita a riscattarsi ieri pomeriggio contro l’Atalanta. Un pareggio che ha fatto scivolare la squadra di Massimiliano Allegri al terzo posto in classifica, a causa della vittoria ottenuta dal Milan contro l’Empoli.

Una Juventus che sembra aver perso le certezze mostrate ad inizio anno, quando macinava risultati positivi ed incassava pochissimo dalle sue avversarie. Adesso, oltre ad una continuità all’interno delle partite che la squadra ha da tempo smarrito, sono venute a mancare anche certe attenzioni difensive su cui Allegri aveva costruito buona parte dei successi di questa stagione. Per non rovinare però quanto di buono fatto sino allo scorso gennaio, il club dovrà ritrovare la retta via negli ultimi mesi e blindare l’obiettivo qualificazione Champions League.

Per farlo, il tecnico dovrà ritrovare la brillantezza nei suoi uomini chiave. Tra questi, ieri si è rivisto in campo Weston McKennie al rientro dopo l’infortunio alla spalla che gli aveva fatto saltare la trasferta di Napoli. Il centrocampista statunitense, tra le più grandi sorprese dell’annata bianconera, è risultato ancora una volta decisivo con due assist messi a segno nel pareggio per 2-2 contro l’Atalanta. Intorno al ragazzo, che ieri ha chiuso il suo match al minuto 88 visibilmente dolorante, preoccupano però non poco le condizioni fisiche.

Juve in ansia per McKennie: “Dovrà operarsi”

A lanciare l’allarme su ‘Juventibus’ è stato il giornalista Luca Momblano, il quale ha avvertito i tifosi bianconeri su un possibile intervento alla spalla per il centrocampista.

Questo l’annuncio su McKennie: “Ieri pomeriggio prima della partita mi è stata data questa notizia. Gli ultimi dieci minuti correva tenendo il braccio fermo. Mi hanno detto che McKennie oggi gioca, perché lui vuole giocare e c’é soprattutto il suo ok col tutore e tutto il resto. Ma da quello che risulta mi hanno detto che è già deciso che verrà operato, sa che dovrà operarsi a fine stagione. Ieri ha finito che aveva male e si vedeva, non so se la Juve sa che dovrà finire sotto i ferri, sperando non sia obbligato a finirci prima”.