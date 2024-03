Ultimo posto e clima teso: squadra in ritiro UFFICIALE

Ultimo posto in classifica e clima tesissimo: scatta il ritiro punitivo per la squadra

Dopo l’ultima sconfitta la società ha deciso di intervenire spedendo in ritiro la squadra in vista della prossima partita di campionato.

Resta tesissimo il clima in casa Salernitana: la sconfitta maturata sul campo del Cagliari ha ulteriormente acuito il malcontento dei tifosi e confermato l’ultimo posto in classifica per la compagine granata, sempre più vicina alla retrocessione e al ritorno in Serie B dopo tre anni in massima serie. Una stagione sciagurata, con tre allenatori, due direttori sportivi e una importante sessione invernale di calciomercato che però non ha cambiato le carte in tavola.

Ecco perché, in vista della sfida con il Lecce, altra squadra in grande difficoltà, la società ha deciso di usare il pugno duro mandando in ritiro la squadra a partire da lunedì. Il club granata, infatti, ha reso noto che “fino alla gara di sabato, la squadra resterà in ritiro presso una struttura della provincia”.

Salernitana in crisi: scatta il ritiro

Questa, dunque, la decisione di patron Danilo Iervolino dopo la sconfitta di Cagliari che ha ribadito l’ultimo posto per la squadra granata. Un passo indietro quello del club granata, dato che meno di due settimane fa il direttore generale Walter Sabatini si era detto contrario ai ritiri punitivi, parlando di “una invenzione bellica” e ribadendo: “Non abbiamo bisogno di questo”.

Ora, invece, la situazione sembra essere cambiata: in settimana la Salernitana si allenerà al centro sportivo Mary Rosy per poi alloggiare in una struttura ricettiva della provincia di Salerno. Un modo per provare a fare quadrato in vista del finale di stagione, quantomeno per cercare di salvare la faccia e la dignità come ribadito dal tecnico Fabio Liverani al termine della disfatta in terra sarda.

Anche lo stesso allenatore è finito sul banco degli imputati: il suo arrivo non ha fatto svoltare la stagione della Salernitana, anzi. Finora ha ottenuto solo un punto in quattro partite, sprecando le occasioni contro Udinese e Cagliari per provare ad accorciare le distanze dalla zona salvezza. Un eventuale risultato negativo con il Lecce potrebbe far traballare anche la panchina di Fabio Liverani.