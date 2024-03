Rivoluzione Milan, Ibrahimovic ha deciso: il nuovo ds arriva dall’America

Zlatan Ibrahimovic avrebbe individuato la persona giusta per prendersi l’incarico di direttore sportivo del nuovo Milan che sta nascendo

Il Milan del futuro continua a prendere forma. Anche se in realtà deve ancora iniziare, visto che ci sono tanti aspetti in cui i ruoli vanno ancora definiti. A partire dalla panchina, con Stefano Pioli legato formalmente fino al 2025 ma da qualche settimana in bilico per l’anno prossimo. Il fantasma di Conte (e non solo) è sempre ben presente, ma il tecnico emiliano prosegue il suo cammino tappandosi le orecchie. In campionato è terzo a -1 dalla Juve con la Champions già ormai praticamente blindata, per questo ha messo tutto sull’Europa League dove ha vinto l’andata degli ottavi con lo Slavia Praga.

Ovviamente il futuro di un club non passa solo dall’allenatore, ma anche dai quadri dirigenziali. Se continuano le voci, comunque ufficialmente smentite, di un cessione o un ingresso di Pif all’interno del Milan, c’è uno Zlatan Ibrahimovic che lavora a stretto contatto con Cardinale per il futuro. Tra le mansioni dello svedese, oltre a confermare pubblicamente la fiducia all’allenatore, c’è anche quello di trovare il nuovo ds. Ed è un percorso che va sempre più nella direzione americana. Il nome individuato, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è quello di Jovan Kirovski, ex manager infatti dei Los Angeles Galaxy. È proprio lui che nel 2018 ha portato Ibra nella Mls.

Chi è Jovan Kirovski, il direttore sportivo scelto da Ibrahimovic per il Milan

Statunitense con origini nordmacedoni, è nato e cresciuto da giocatore nel Manchester United. Poi un lungo peregrinare tra Borussia Dortmund, Fortuna Colonia, Sporting, Birmingham, Crystal Palace fino al ritorno in America dove ha appeso gli scarpini al chiodo proprio a Los Angeles nel 2012. Da lì è stato vice-allenatore e poi direttore tecnico, portando 2018 appunto Zlatan Ibrahimovic.

A gennaio ha lasciato la scrivania dei Galaxy, lo svedese vorrebbe riprendere la collaborazione a Milano. Kirovski sarebbe già stato in città e addirittura avrebbe anche assistito a qualche partita dei rossoneri direttamente in tribuna a San Siro. Ibra lo vorrebbe come figura di riferimento dell’area sportiva e ovviamente in questo senso la dirigenza e il settore tecnico cambieranno nelle loro gerarchie. Sarebbe inevitabile, visto che ad ora Geoffrey Moncada ha la direzione del comparto tecnico mentre la carica di ds è ricoperta ufficialmente da Antonio D’Ottavio. Ibrahimovic dal canto suo sta diventando sempre più influente e figura di spicco nel Milan, essendo ormai il braccio destro di Gerry Cardinale. Puntare su Kirovski, che non ha esperienza in Italia o in Europa da dirigente, sarebbe sicuramente una scelta forte e non banale da parte di Zlatan e dei rossoneri.