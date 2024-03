Milan, futuro Pioli: Ibrahimovic rompe il silenzio

L’ex attaccante da qualche mese è stato nominato Senior Advisor del Milan e ricopre un ruolo di grande rilevanza

Il futuro di Stefano Pioli al Milan, oltre a quello che sarà il percorso della formazione rossonera nell’attuale Europa League, potrebbe dipendere da una figura in particolare. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, uomo di riferimento agli occhi di Gerry Cardinale all’interno della dirigenza rossonera dopo essere stato nominato nei mesi scorsi come Senior Advisor del club.

Un ruolo chiaramente inedito per l’ex attaccante che la scorsa estate, anche a causa di una lunga serie di infortuni, ha deciso di lasciare il calcio ed aprire la porta ad una nuova carriera da manager. A tal proposito, ai microfoni di ‘Sky Sport’, Ibra ha commentato questo suo primo impatto nel mondo dirigenziale: “Mi trovo bene nel nuovo ruolo di dirigente. Sto imparando giorno dopo giorno, voglio dare il meglio, ma mi trovo molto bene”.

L’ex centravanti svedese si trova in questo momento in Arabia Saudita, in occasione del Gran Premio di F1 in programma questo weekend: “Bello essere qua, è la prima volta in Arabia. Poi sono un grande fan della Formula 1 e della Ferrari, non è un segreto. Mi voglio godere questo momento in Arabia e godermi la F1. Spero che vinca la Ferrari”.

Sul futuro di Pioli alla guida della panchina rossonera, invece, Ibrahimovic non ha esitato a rinnovare la sua fiducia verso l’allenatore lanciando un messaggio a tutti i tifosi milanisti: “Deve continuare come sta facendo. Sta facendo un buon lavoro, siamo felici di lui”.