Rimpianto Inter, la Premier è pazza di lui: l’offerta è già triplicata

La Premier League è pronta a puntare forte su un calciatore che ha lasciato il segno all’Inter. L’offerta per il ragazzo è triplicata nel giro di pochi mesi

La corsa dell’Inter in campionato autorizza pochi rimpianti, visti i dati clamorosi dei nerazzurri in questo campionato. La Beneamata ha iniziato il conto alla rovescia verso la conquista della seconda stella, con Juve e Milan che ormai vogliono solo blindare la qualificazione alla prossima Champions League e senza più grosse velleità di primo posto.

Eppure i nerazzurri non sono proprio contenti di aver lasciato andare Raoul Bellanova la scorsa estate. Marotta aveva a suo vantaggio il diritto di riscatto dal Cagliari, ma la trattativa è andata per le lunghe e alla fine si è inserito il Torino che ha portato a casa un ragazzo di fisicità e prospettive per la fascia destra. Il colpo ha fruttato ottimi risultati ai granata quest’anno, soprattutto dall’inizio del 2024 in poi: il classe 2000, da sempre noto tifoso nerazzurro ha giocato 27 partite e ha messo a segno un gol e cinque assist.

Le ottime partite disputate fanno felice Juric, ma difficilmente i piemontesi riusciranno a trattenerlo nel prossimo futuro, non necessariamente per il pressing dei club italiani.

La Premier League si fionda su Bellanova: la cifra è schizzata alle stelle

Il Torino ha acquistato Bellanova per circa 7 milioni di euro più bonus, facendogli firmare un contratto fino a giugno 2027. Questa cifra è destinata a salire a dismisura a fine anno, soprattutto se le cose dovessero continuare ad andare così bene.

Se ne inizia a parlare parecchio in Inghilterra, con il West Ham che ci pensa concretamente già da alcune settimane, ma anche uno sguardo da parte dei principali club della lega. Il Liverpool ama i calciatori capaci di garantire quella spinta sulla fascia destra e addirittura il Manchester City potrebbe essere attratto dalla sua fisicità e dalla sua capacità di spinta, con cui potrebbe diventare un vero e proprio jolly nel sistema di gioco di Pep Guardiola.

Nelle ultime settimane, la valutazione è salita a dismisura arrivando già a 20-25 milioni di euro, il triplo rispetto a qualche tempo fa. Di sicuro, le big inglesi non si farebbero tanti problemi se dovessero desiderare ardentemente il calciatore, ma per l’Inter è un miraggio riprenderlo.