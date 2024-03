Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 10 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 10 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con ‘Inter da 100’, che ‘vuole lo scudetto col record di punti’ visto che la tripla cifra è ancora raggiungibile. In taglio alto si celebra invece l’impresa azzurra del rugby: ‘Italia in meta’. E poi di spalla ‘Max prova lo scatto anti-crisi’ in Juve-Atalanta. E ancora ‘Pioli attacca con il piano B’ per un Milan d’assalto con Okafor e Jovic, mentre ‘Ibra cerca il ds’. Applausi e titolo anche per la F1 e la Ferrari: ‘Cavallino Rampante’, è il baby Bearman che a soli 18 anni arriva settimo all’esordio.

Il Corriere dello Sport invece titola con ‘Abisseck’ giocando con l’autore del gol vittoria dell’Inter a Bologna. Nel frattempo dietro inseguono a distanza: ‘Max, che occasione: “Il futuro è della Juve”. Stasera lo scontro diretto Champions Fiorentina-Roma: ‘Viola, ultima chiamata. Dybala vede il 4o posto’. Di spalla ‘Psg shock: offerti 200 milioni per Yamal’. E in taglio basso il rugby ‘Italia da impazzire: trionfo storico’.

La prima pagina di Tuttosport titola invece con ‘170 milioni per tornare Juve’. Una cifra che arriverebbe ‘da sponsor, Champions e Mondiale’. In particolare per lo sponsor si parla di una compagna aerea del mondo arabo. Gli altri titoli: ‘E Barella si scusa: basta sceneggiate’, ‘”Orgoglio Toro”, Cairo, Buongiorno si tiene così!’, ‘Italia bella da impazzire’, ‘Klopp-Guardiola all’ultimo ballo’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 10 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, domenica 10 marzo 2024.

Il quotidiano spagnolo Marca titola con un eloquente ‘Asì es imposible’. In prima pagina i giocatori dell’Atletico Madrid sconfitti di nuovo in casa del Cadiz a pochi giorni dalla sfida con l’Inter in cui dovranno rimontare. La traduzione è assai semplice. Così non si può pensare di ribaltare i nerazzurri. Su ‘AS’, invece, c’è Ancelotti che ‘da la cara por Vinicius’, ovvero difende Vinicius. Il tecnico italiano ha detto di non aver mai visto un giocatore così puntato, bersagliato e insultato: ‘Cosa dovrebbe fare?’