Non solo Carlos Augusto e Arnautovic: un altro titolare salta Atletico Madrid-Inter

Atletico Madrid-Inter rischia di essere la partita dei forfait: dopo Carlos Augusto e Arnautovic, un titolare salta il ritorno della sfida Champions

Un infortunio tira l’altro. Il sabato di campionato non si è rivelato particolarmente felice per l’Inter: impegnata mercoledì nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, i nerazzurri hanno continuato la striscia vincente battendo anche il Bologna di Thiago Motta ma hanno perso due calciatori.

Usciti malconci dalla sfida del Dall’Ara sia Carlos Augusto che Marko Arnautovic. Il terzino brasiliano ha lasciato il terreno di gioco all’intervallo a causa di un affaticamento al polpaccio destro. Sostituzione precauzionale con Dumfries e valutazioni del caso rimandate a domani, quando ci sarà una nuova valutazione dell’infortunio che

Risentimento ai flessori della coscia destra per Marko Arnautovic: l’attaccante austriaco come Carlos Augusto sarà rivalutato domani in vista della gara con l’Atletico, dove potrebbe essere tenuto fuori per evitare qualsiasi tipo di rischio. .

Da valutare anche l’attaccante austriaco che si è fatto male nel finale di gara: per lui si parla di un risentimento ai flessori della coscia destra che sarà verificato meglio tra domani e lunedì. In questo caso il forfait in Champions è quasi sicuro, ma c’è un’altra brutta notizia per Inzaghi: Arnautovic, infatti, potrebbe restare fuori anche per la gara contro il Napoli, tornando direttamente a fine marzo dopo la pausa per le Nazionali.

Ma Carlos Augusto e Arnautovic non sono gli unici due a rischiare di saltare la sfida Champions: c’è un altro titolare che va verso il forfait.

Atletico Madrid-Inter, triplo forfait: out anche Gimenez

Se l’Inter ‘piange’ per il doppio probabile forfait di Carlos Augusto e Arnautovic, l’Atletico Madrid non ride: Simeone, sconfitto dal Cadice in campionato, non potrà contare su Gimenez per la sfida contro i nerazzurri.

Out dalla sfida di andata, il difensore uruguaiano – stando a quanto riportato da ‘Marca’ – non dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, saltando così la partita in programma mercoledì sera al Wanda Metropolitano. Una partita che vedrà i nerazzurri partire dall’1-0 dell’andata, desiderosi di continuare la striscia positiva e andare avanti anche in Europa.