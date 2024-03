Bologna-Inter, cambio forza per Inzaghi: out all’intervallo

Cambio forzato all’intervallo da parte di Simone Inzaghi costretto a perdere uno dei protagonisti di Bologna-Inter: dentro Dumfries

Un gol di Bisseck sta tenendo avanti l‘Inter nel big match del ‘Dall’Ara’ contro il Bologna di Thiago Motta. Una gara che i nerazzurri hanno provato ad indirizzare già con un primo tempo solido e consistente chiuso in posizione di vantaggio.

L’intervallo di Bologna-Inter ha però portato in dote anche una sostituzione forzata per la squadra di Simone Inzaghi che ha dovuto cambiare Carlos Augusto per infortunio. Il brasiliano ha riscontrato un problema al polpaccio ed ha dovuto lasciare il campo a Denzel Dumfries con annesso spostamento di Darmian sulla fascia opposta.