McKennie il vero intoccabile di Allegri: con lui è un’altra Juve

Il ritorno di McKennie fondamentale per la Juventus, altra grande prestazione dell’americano vero imprescindibile di Allegri

Anche a mezzo servizio, con una spalla fuori uso, la Juventus non può rinunciare a Weston McKennie. Giocatore che a più riprese è stato indicato tra i sacrificabili sul mercato. E più volte ripescato da Allegri, che sta scoprendo di non poterne fare assolutamente a meno.

La situazione di emergenza del centrocampo ha spinto il tecnico bianconero a schierarlo nonostante le condizioni non perfette. In ogni caso, l’americano non fa mai mancare il suo contributo in termini di lotta in mezzo al campo e unisce a questo una qualità forse insospettabile fino a qualche tempo fa. Nessuna rete realizzata, ma, nella gara con l’Atalanta, altri due assist pregevoli. L’imbucata per il pareggio di Cambiaso e la smorzata di petto per il successivo momentaneo vantaggio di Milik. Il totale fa nove assist in 27 presenze fin qui, sette in campionato (ne erano arrivati due in poco tempo anche contro il Frosinone) e due in Coppa Italia. La sua capacità di lettura dei giochi offensivi è un’arma in più per la Juventus attuale, in difficoltà dal punto di vista dei risultati. E Allegri spera di averlo presto di nuovo al meglio. Se il livornese dovesse restare in panchina al termine della stagione, difficilmente il giocatore sarà rimesso sul mercato.