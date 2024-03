Leao out, Kvaratskhelia in: ecco perché il Milan ci guadagna due volte

Il sostituto di Leao si trova in Serie A: due ragioni per cui Kvarastkhelia sarebbe l’uomo perfetto per il Milan

Il confronto che tiene banco le ultime due stagioni è il duello a distanza tra Leao e Kvarastkhelia, due giovani calciatori diventati subito trascinatori dei rispettivi club. E il georgiano è stato anche insignito del premio MVP del campionato alla sua prima stagione in Serie A.

Dell’attaccante del Napoli ne ha parlato anche l’ex difensore del Milan, nonché sindaco di Tbilisi, Kakha Kaladze: “Vorrei vedere Kvaratskhelia presto in una grande squadra capace di vincere la Champions League, perché quello è il suo livello. Lui è da Real Madrid o Milan. Ecco, il Milan potrebbe prendere proprio lui…”. Ride Kaladze quando sponsorizza il gioiellino connazionale al suo vecchio team. Ma è anche serio quando spiega che il club rossonero dovrebbe puntare proprio sul numero 77 azzurro. E le ragioni sono almeno due.

Leao, l’addio non è doloroso: il sostituto vale meno di 100 milioni

La stagione di Leao è stata caratterizzata da sprazzi di grande calcio e qualche prestazione deludente, che ha diviso persino la piazza rossonera. Le polemiche contro il ragazzo non mancano mai. Ad ogni partita sono puntuali. Si passa dall’esaltazione generale, fino alla distruzione totale per qualche errore di troppo o qualche leziosità da evitare.

Questa potrebbe anche essere l’estate decisiva per una cessione. Nonostante di recente Leao abbia assicurato i tifosi di voler continuare a giocare a Milano, le possibilità che possa lasciare il club tra qualche mese restano alte, poiché il PSG si libererà dell’ingaggio monstre di Mbappé. A meno di 100 milioni di euro Leao non si muoverà dal Milan, ma con una cifra uguale o superiore a questa prefissata, Cardinale ci penserà più di due volte a rifiutare. Quale altro calciatore può rendere come Leao e costare anche meno?

La risposta si trova facilmente in Serie A. Khvicha Kvaratskhelia discuterà l’adeguamento del contratto con il Napoli, ma se non dovesse esserci la fumata bianca, potrebbe anche decidere di chiedere la cessione. E il suo addio frutterebbe nelle casse del club circa 70-80 milioni di euro. Insomma, il georgiano ha un valore leggermente inferiore rispetto a Leao, ma i numeri dicono altro.

Kvaratskhelia-Leao, il confronto

Innanzitutto, fino alla 27a giornata, Kvaratskhelia ha segnato di più di Rafa Leao. Dieci gol contro le quattro marcature in campionato del portoghese e di conseguenza anche una media realizzativa più bassa da parte del georgiano. Oltretutto, Kvara tenta la conclusione quasi 4 volte a partita. Il doppio del suo collega. E becca lo specchio la metà delle volte che tira.

Sugli assist, però, Leao ha la meglio: 7 assistenze contro le 4 dell’azzurro. Inoltre, il numero 10 rossonero ha creato anche più grandi pericoli contro gli avversari (13) a differenza di Kvara (8). A sua volta, il georgiano sembra essere più coinvolto nella manovra del Napoli e tocca in media 56 palloni a partita. Dieci in più di Rafa. Il fatto che sia più al centro del gioco azzurro, mette in condizione i difensori avversari di essere più fallosi nei suoi confronti. Kvaratskhelia, infatti, subisce tra i due e i tre falli a partita. Leao solo 1.7 a gara. C’è però un dato importante da non trascurare. Kvara si divora tante occasioni da gol. Infatti ha sprecato in campionato almeno 12 palle importanti, mentre Leao solo 3.

Nel computo totale, però, quest’anno non sembra esserci partita. I numeri danno ragione all’attaccante del Napoli, confermatosi come uno dei talenti più cristallini d’Europa nonostante una stagione difficilissima per la sua squadra.